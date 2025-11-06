Ричмонд
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу — активно поддерживали, было очень приятно»

Фигурист Макар Солодников занял третье место в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани, набрав 78,44 балла.

Источник: Спортс"

В начале октября спортсмен участвовал в шоу в рамках международного фестиваля в Пхеньяне.

«Прокатом очень доволен, выдал свой максимум. Это вторые соревнования в сезоне, собой доволен. Сегодня все спокойно было, ходил, представлял, как я прыгаю. Почему оставили “Гладиатора” на второй сезон? Короткая стабильная, она накатана, можно больше катать новую произвольную.

На шоу в Северной Корее катал соревновательную программу. В первый день шоу катал короткую программу, во второй день — произвольную. Какие впечатления? У нас было два шоу в первый день, утром и вечером, во второй день одно шоу днем.

В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу — очень активно поддерживали, было очень приятно. Родители спокойно отпустили в Северную Корею? Да, отпустили", — сказал Солодников.