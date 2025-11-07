Гран-при Японии. Сакамото, Хендрикс, Самоделкина, Хигучи, Пеццетта, Эверхардт выступят с короткими программами

Гран-при по фигурному катанию.
4-й этап, NHK Trophy.
Осака, Япония.
Женщины.
Короткая программа.
Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Первая разминка.
1. Кэтрин Медланд Спенс (Канада).
2. Ю Ен (Южная Корея).
3. Юна Аоки (Япония).
4. Луна Хендрикс (Бельгия).
5. Софья Самоделкина (Казахстан).
6. Ливия Кайзер (Швейцария).
Вторая разминка.
7. А Сон Ен (Южная Корея).
8. Вакаба Хигучи (Япония).
9. Анна Пеццетта (Италия).
10. Элис Лин-Грейси (США).
11. Сара Эверхардт (США).
12. Каори Сакамото (Япония).
