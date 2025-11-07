Ричмонд
Гран-при Японии. Сакамото, Хендрикс, Самоделкина, Хигучи, Пеццетта, Эверхардт выступят с короткими программами

Фигуристки выйдут на лед 7 ноября.

Источник: Спортс"

Гран-при по фигурному катанию.

4-й этап, NHK Trophy.

Осака, Япония.

Женщины.

Короткая программа.

Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.

Первая разминка.

1. Кэтрин Медланд Спенс (Канада).

2. Ю Ен (Южная Корея).

3. Юна Аоки (Япония).

4. Луна Хендрикс (Бельгия).

5. Софья Самоделкина (Казахстан).

6. Ливия Кайзер (Швейцария).

Вторая разминка.

7. А Сон Ен (Южная Корея).

8. Вакаба Хигучи (Япония).

9. Анна Пеццетта (Италия).

10. Элис Лин-Грейси (США).

11. Сара Эверхардт (США).

12. Каори Сакамото (Япония).

