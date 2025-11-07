Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лайшев про Овечкина в Госдуме: «Он мудрый, не поддается политике ни налево, ни направо. Зачем ему это? Для него это не место прибежища, скандальность ему не нужна»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Александр Овечкин мудрый человек, ему не нужна скандальность, а решение о возможной политической карьере он примет сам.

Источник: Спортс"

— Видите ли Александра Овечкина в Госдуме после окончания карьеры?

— Овечкин может еще лет пять подождать, посмотреть, что будет происходить. Это не является для него местом прибежища после той гордости и популярности, которая у него была. Я его хорошо знаю. Он выдерживает равновесие, не поддается политике ни налево, ни направо — это грамотная заслуга Овечкина. Он очень мудрый парень.

Это его личное дело — лезть в политику или нет. Может, ему станет скучно и он полезет в политику. Но зачем? У него уже такая популярность. Скандальность ему тоже не нужна. Он бы мог этим заниматься, но ему этого не надо. Вообще неблагодарное дело говорить, кем будет Овечкин после карьеры. Думаю, и за карьеру заработал он тоже нормально, — сказал Ренат Лайшев.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше