Гран-при Японии. Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Майя и Алекс Шибутани выйдут на лед с произвольными танцами

Гран-при по фигурному катанию.
4-й этап, NHK Trophy.
Осака, Япония.
Танцы на льду.
Начало — 6:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).
2. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).
3. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).
4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).
5. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США).
Вторая разминка.
6. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).
7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
8. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).
9. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
10. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
После ритм-танца.
1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 81,57.
2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 76,36.
3. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 75,14.
4. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 74,70.
5. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США) — 72,12.
6. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) — 71,74.
7. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 69,73.
8. Утана Йошида — Масая Морита (Япония) — 69,61.
9. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 68,53.
10. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 67,93.
