Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при Японии. Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Майя и Алекс Шибутани выйдут на лед с произвольными танцами

8 ноября на Гран-при Японии в Осаке дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.

Гран-при по фигурному катанию.

4-й этап, NHK Trophy.

Осака, Япония.

Танцы на льду.

Начало — 6:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).

2. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).

3. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).

4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).

5. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США).

Вторая разминка.

6. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).

7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

8. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

9. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

10. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

После ритм-танца.

1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 81,57.

2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 76,36.

3. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 75,14.

4. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 74,70.

5. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США) — 72,12.

6. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) — 71,74.

7. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 69,73.

8. Утана Йошида — Масая Морита (Япония) — 69,61.

9. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 68,53.

10. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 67,93.

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани.