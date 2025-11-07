Гран-при Японии. Суй и Хань, Конти и Мачии, Павлова и Святченко представят произвольные программы

Гран-при по фигурному катанию.
4-й этап, NHK Trophy.
Осака, Япония.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 8:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).
2. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).
3. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США).
Вторая разминка.
4. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония).
5. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
6. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).
7. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай).
После короткой программы.
1. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 74,63.
2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 73,69.
3. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 73,04.
4. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония) — 71,52.
5. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 69,21.
6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 63,82.
7. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 56,74.
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани.