Гран-при Японии. Суй и Хань, Конти и Мачии, Павлова и Святченко представят произвольные программы

8 ноября на Гран-при Японии в Осаке пары выйдут на лед с произвольными программами.

Источник: Спортс"

Гран-при по фигурному катанию.

4-й этап, NHK Trophy.

Осака, Япония.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 8:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).

2. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).

3. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США).

Вторая разминка.

4. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония).

5. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

6. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).

7. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай).

После короткой программы.

1. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 74,63.

2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 73,69.

3. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 73,04.

4. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония) — 71,52.

5. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 69,21.

6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 63,82.

7. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 56,74.

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани.