Гран-при Японии. Кагияма, Сато, Чха Чжун Хван, Цзинь Боян, Бричги, Риццо покажут произвольные программы

Гран-при по фигурному катанию.
4-й этап, NHK Trophy.
Осака, Япония.
Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 10:35 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Хару Какиучи (Япония).
2. Габриэле Франджипани (Италия).
3. Джимми Ма (США).
4. Адам Хагара (Словакия).
5. Эндрю Торгашев (США).
6. Маттео Риццо (Италия).
Вторая разминка.
7. Франсуа Пито (Франция).
8. Лукас Бричги (Швейцария).
9. Цзинь Боян (Китай).
10. Чха Чжун Хван (Южная Корея).
11. Шун Сато (Япония).
12. Юма Кагияма (Япония).
После короткой программы.
1. Юма Кагияма (Япония) — 98,58.
2. Шун Сато (Япония) — 96,67.
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 91,60.
4. Цзинь Боян (Китай) — 83,92.
5. Лукас Бричги (Швейцария) — 83,45.
6. Франсуа Пито (Франция) — 78,24.
7. Маттео Риццо (Италия) — 76,11.
8. Эндрю Торгашев (США) — 75,75.
9. Адам Хагара (Словакия) — 72,52.
10. Джимми Ма (США) — 69,44.
11. Габриэле Франджипани (Италия) — 64,78.
12. Хару Какиучи (Япония) — 61,59.
