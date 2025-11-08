«Мы в моей родной Казани». Загитова записала влог на этапе Гран-при России

«Мы в моей родной Казани, смотрим на наших прекрасных девушек», — сказала Загитова.
Алина Загитова родилась в Ижевске. В Казани строится школа фигурного катания ее имени.
ВИДЕО.
