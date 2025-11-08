Михаил Дегтярев: «Олимпиаду-2026 нужно показывать в России, никакой дискуссии здесь не должно быть»

«Стоит, нечего даже обсуждать. Надо все показывать. Вы понимаете, мы же смотрим иногда какие-то европейские, азиатские соревнования, в Латинской Америке, тот же футбол, баскетбол… Почему нет?



Смотреть и показывать нужно все, здесь вообще никакой дискуссии не должно быть. Это так же, как мы прекратили раз и навсегда дискуссию по осуждению наших спортсменов, которые вынуждены сегодня ехать под нейтральным флагом.



Дискуссии на эту тему не существует. Почему? Потому что они не отказывались ни от флага, ни от гимна, ни от паспорта. Их лишили. Это две большие разницы. У них никакого морального выбора в принципе-то нет.



Ехать, побеждать, привозить медали в Россию — это курс, с которого мы не сойдем, а параллельно мы юридически, дипломатически, политически будем восстанавливать в правах Олимпийский комитет, все федерации, флаг, гимн — как это уже с Паралимпийским комитетом мы сделали», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».