Фигуристка Хуснутдинова выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Соревнования проходят в Казани.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Дина Хуснутдинова лидирует после короткой программы на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.

Она набрала 72,60 балла. На втором месте располагается Софья Муравьева (72,60 балла), третьей стала Дарья Садкова (72,45). Хуснутдинова опередила Муравьеву благодаря более высокой оценке за технику.

Хуснутдиновой 16 лет. В текущем сезоне спортсменка заняла третье место на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Она является бронзовым призером этапа юниорского Гран-при России 2024 года.

Произвольную программу фигуристки представят 9 ноября.