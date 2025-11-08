Звезды Тутберидзе вновь дрогнули при встрече с главными соперниками. Уровень наших пар катастрофически упал

Есть ощущение, что Бойковой и Козловскому по силам переломить череду неудач в произвольной. Вряд ли Мишина и Галлямов сейчас в состоянии безупречно выкатывать своего «Элвиса» — а это значит, что вопрос с золотом еще не решен. Победа может помочь Александре и Дмитрию вновь поверить в свои силы — и тогда противостояние двух сильнейших дуэтов России станет в разы интереснее. Пока же констатируем, что ошибаться наши парники стали больше. Трудно вообразить, где они будут после возвращения на международку.