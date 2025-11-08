Звезды Тутберидзе вновь дрогнули при встрече с главными соперниками. Уровень наших пар катастрофически упал

Самым интригующим видом этапа Гран-при России в Казани были не мужчины с железным фаворитом в лице Владислава Дикиджи и даже не женщины с потенциальными медалистками декабрьского чемпионата страны. В соревнованиях спортивных пар должны были встретиться самые титулованные действующие дуэты и главные соперники — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
К старту в Казани они подошли в абсолютно разном состоянии. Мишина и Галлямов начали сезон позже обычного — подготовку на несколько месяцев сдвинул сложный перелом ноги у партнера. Да, на контрольные прокаты сборной в Санкт-Петербурге Анастасия и Александр вышли с боевым настроем и продемонстрировали неплохую готовность, но все-таки после просмотра их выступлений не покидало ощущение, что лидеры внутри России на какое-то время сменятся.
К возвращению виртуальной короны на свою половину яростно готовились Бойкова и Козловский. Поначалу казалось, что так все и сложится — в конце концов, невозможно много лет подряд выигрывать абсолютно все старты. Да и сотрудничество со Станиславом Морозовым как будто бы придало им дополнительного стимула: знания опытного специалиста смогли подшлифовать чистоту элементов всего за одно межсезонье.
До первой встречи с главными конкурентами Александра и Дмитрий успели выступить на двух турнирах, где достойной конкуренции ожидаемо не встретили. На прошлых выходных Бойкова/Козловский в одну калитку выиграли этап Гран-при в Красноярске. Причем опередили ближайших преследователей не за счет статуса, а двумя реально сильными прокатами. Единственный глобальный срыв — степ-аут на четверном выбросе. То есть физически они готовы если не идеально, то очень хорошо для ноября. Да и всяко лучше Мишиной/Галлямова, вынужденно притормозивших из-за травмы.
Однако перехватить лидерство Александра и Дмитрий, увы, не смогли. Сначала Бойкова сорвала тройной сальхов — в Красноярске элемент тоже заставил понервничать, но тогда до провала дело не дошло. А в финале программы фигуристы разошлись на параллельном вращении и нагрязнили в дорожке шагов, потеряв уровни сложности. Очевидно, что в Казань они ехали не за результатом в 73,42 балла.
Мишина и Галлямов не допускали срывов в короткой ровно два года, с этапа Гран-при в Омске в далеком 2023-м. В случае чистого проката они могли заработать комфортное преимущество перед произвольной, дающее им право на ошибку. В общем, стандартный сценарий последних лет.
Увы, Анастасия и Александр шансом не воспользовались. Причем ошибки получились на тех же элементах, что и у соперников: партнерша коснулась льда рукой на параллельном тройном сальхове, а на вращении у дуэта разладился синхрон. Разница только в том, что по цене в баллах их недочеты вышли менее дорогими. Итог — 75,77 балла и небольшое преимущество над конкурентами.
Есть ощущение, что Бойковой и Козловскому по силам переломить череду неудач в произвольной. Вряд ли Мишина и Галлямов сейчас в состоянии безупречно выкатывать своего «Элвиса» — а это значит, что вопрос с золотом еще не решен. Победа может помочь Александре и Дмитрию вновь поверить в свои силы — и тогда противостояние двух сильнейших дуэтов России станет в разы интереснее. Пока же констатируем, что ошибаться наши парники стали больше. Трудно вообразить, где они будут после возвращения на международку.
Анастасия Логинова