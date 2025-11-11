Ричмонд
Максим Траньков: «Тяжело комментировать парное катание, когда ни одна пара не может справиться с прыжковым контентом. Это какая-то беда просто»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отметил ошибки спортивных пар на этапе Гран-при России в Казани, который проходил 8−9 ноября.

Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

"Тяжело комментировать парное катание, когда ни одна пара не может справиться с прыжковым контентом. Это какая-то беда просто. Не прыгнуть тулупы, сальхов не отточить, ну, извините меня. Если это один раз, если это случайно, то понятно. Но когда уже у нас третий этап Гран-при, и у взрослых на прыжках ошибки…

Тулуп и сальхов прыгали еще Елена Валова и Олег Васильев в 1984 году на Олимпийских играх. Поэтому пора бы как бы научиться прыгать эти прыжки уже параллельно — не самый сложный контент. И ваш покорный слуга десять лет назад тоже их прыгал на Олимпиаде. Должен же быть прогресс. Печально, что с прыжками как будто какие-то проблемы у наших ребят", — сказал Траньков.