Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов, Ковтун, Ленков, Колесников, Воронов выступят с произвольными программами

13 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве юноши выступят с произвольными программами.

Источник: Спортс"

Гран-при России среди юниоров.

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова.

Москва.

Юноши, КМС.

Произвольная программа.

Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Макар Донцов.

2. Прохор Кухтенков.

3. Кирилл Визер.

4. Денис Яшин.

5. Платон Романов.

6. Артемий Денисов.

Вторая разминка.

7. Алексей Ефременко.

8. Алексей Пычин.

9. Андрей Коцин.

10. Григорий Хорохордин.

11. Дмитрий Железняк.

12. Ярослав Хрулев.

Третья разминка.

13. Вадим Воронов.

14. Тимофей Бочков.

15. Николай Колесников.

16. Герман Ленков.

17. Глеб Ковтун.

18. Арсений Федотов.

Положение после короткой программы.

1. Арсений Федотов — 83,20.

2. Глеб Ковтун — 78,64.

3. Герман Ленков — 76,52.

4. Николай Колесников — 71,66.

5. Тимофей Бочков — 69,69.

6. Вадим Воронов — 68,76.

7. Ярослав Хрулев — 68,08.

8. Дмитрий Железняк — 64,72.

9. Григорий Хорохордин — 62,79.

10. Андрей Коцин — 62,55.

11. Алексей Пычин — 62,34.

12. Алексей Ефременко — 60,07.

13. Артемий Денисов — 54,11.

14. Платон Романов — 53,72.

15. Денис Яшин — 52,71.

16. Кирилл Визер — 49,15.

17. Прохор Кухтенков — 42,73.

18. Макар Донцов — 39,71.