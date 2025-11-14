Татьяна Тарасова: «То, что делает Костылева, не исполняет даже никто из парней. Но какие же мелкие оценки судей! Они из Европы все приехали, что ли?»

Как можно смотреть, но не понимать? Говорю об этом не в первый раз, однако я не знаю, почему судьи не видят. Это продолжается уже который год. Разве можно так поступать? Наших детей отстранили от всех соревнований, а наша девочка катается лучше всех в мире. Почему судьи ставят такие оценки? Они, что ли, из Европы все приехали? Впрочем, даже по этим оценкам Лену не с кем сравнить. А по правильным — будет еще дальше. И это надо понимать.