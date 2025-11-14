Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко, Лопарева и Бриссо выйдут на лед с ритм-танцами

Гран-при по фигурному катанию.
5-й этап, Skate America.
Лейк-Плэсид, США.
Танцы на льду, ритм-танец.
Начало — 22:03 по московскому времени (15 ноября), прямая трансляция — в Okko.
Первая разминка.
1. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).
2. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).
3. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).
4. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).
5. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
Вторая разминка.
6. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).
7. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).
8. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).
9. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
10. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).
