Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко, Лопарева и Бриссо выйдут на лед с ритм-танцами

15 ноября танцоры на льду покажут ритм-танцы на этапе Гран-при Skate America.

Источник: Спортс"

Гран-при по фигурному катанию.

5-й этап, Skate America.

Лейк-Плэсид, США.

Танцы на льду, ритм-танец.

Начало — 22:03 по московскому времени (15 ноября), прямая трансляция — в Okko.

Первая разминка.

1. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

2. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).

3. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).

4. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).

5. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

Вторая разминка.

6. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).

7. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).

8. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

9. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

10. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).

Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава.