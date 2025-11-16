Ричмонд
Аделия Петросян выиграла Гран-при в Москве с падением на четверном тулупе

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян одержала победу на четвертом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Источник: Российская газета

В сумме за два проката ученица Этери Тутберидзе получила от судей 230,05 балла.

Второе место заняла Алина Горбачева (209,28 балла). Третьей стала Ксения Гущина (200,51 балла).

Отметим, что в произвольной программе Петросян зашла на четверной тулуп, но упала, хотя на разминке Аделия выполнила три успешные попытки этого прыжка ультра-си.

— Обидно за тулуп, в принципе он был готов. Наверное, не хватило расслабленности перед самим прыжком, зажалась, думала, как хочу прыгнуть, — объяснила Петросян в эфире Первого канала. — Но рада, что программа в целом была получше скатана, чем на первом этапе в Магнитогорске. Остается дальше продолжать работать и набирать форму.

Напомним, что Аделия Петросян завоевала путевку на Олимпиаду-2026 и выступит в Милане вместе с представителем мужского одиночного катания Петром Гуменником.

