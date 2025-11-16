Фигурист Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России в Москве

Кондратюку 22 года, он является чемпионом Европы и России 2022 года. В прошлом сезоне фигурист стал пятым на национальном первенстве. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в командном турнире. В текущем сезоне Кондратюк выиграл стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске.