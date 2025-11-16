Степанова и Букин выиграли четвертый этап Гран-при России в танцах на льду

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они являются четырехкратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В нынешнем сезоне фигуристы выиграли этап Гран-при России в Красноярске.