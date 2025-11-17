Туктамышева о работе с Муравьевой: «Стараемся сделать так, чтобы ее аксель был чуть более похож на мой. Это сложно, но можно»

— Да, конечно, я по любым вопросам фигурного катания могу дать совет! Акселем отдельно занимаемся, но, конечно, Алексей Николаевич с ней прям вплотную работает. Я если что-то увижу, молчать не буду. В целом, мне кажется, у нас хорошее взаимопонимание. Я вижу, что Соня слушает и хочет, а это самое важное для спортсмена — желание и доверие к людям, которые его окружают. Вот это доверие есть, мы от него и отталкиваемся.