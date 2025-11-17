Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елизавета Туктамышева: «Валиева в хорошей форме. Хочется, чтобы Камила вернулась, она одна из самых талантливых спортсменов на моем веку»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о возможном возвращении Камилы Валиевой в спорт.

— Хотелось бы тебе, чтобы Камила Валиева вернулась, веришь ли, что у нее все получится? Может быть, твой пример вдохновит ее на долгую карьеру.

— Я верю. Я вижу, как она катается, на шоу Татьяны Навки с ней пересекались буквально вчера. Она в хорошей форме, просто все придет не сразу, нужно время. Уже сейчас виден большой шаг вперед, который она сделала. Думаю, не только мне, но и многим поклонникам фигурного катания, и не только, хочется, чтобы Камила вернулась, потому что она — одна из самых талантливых спортсменов на моем веку. Не хочется, чтобы это пропадало, — сказала Туктамышева.