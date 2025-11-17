Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дух Тутберидзе действовал успокаивающе». Загитова записала влог с участницами этапа Гран-при России в Москве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пообщалась с участницами этапа Гран-при России в Москве после произвольных программ.

Источник: Спортс"

Загитова сняла влог для Первого канала. Она взяла интервью в том числе у Аделии Петросян, которая выиграла соревнования.

— С заслуженным первым местом. Ты боролась, молодец. Расскажи про свои ощущения. На короткой программе меня не было, но я видела прокат — ты была максимально спокойная, уверенная. И, в принципе, такой прокат и получился.

— Да, в короткой программе все было достаточно хорошо, спокойно. В принципе, без вопросов откатала.

— Ты анализировала, что тебе дало это спокойствие? Присутствие тренеров, Этери Георгиевны [Тутберидзе]?

— Все было примерно то же самое, Этери Георгиевна только была со мной в раздевалке. Она почти молча сидела. И как будто ее дух присутствовал, что на меня действовало успокаивающе.

— Купол такой, да?

— Да, было что-то такое. Сегодня то же самое было — просто подольше чуть-чуть. Я не нервничала особо перед прокатом, было какое-то ощущение, что должно все получиться… Не все получилось.

— Не все, но видим, как ты стараешься и не сдаешься. Хотя мне кажется, что если бы ты сделала все тройные прыжки, то результат остался бы тот же в плане места.

— Да, но все-таки моя основная задача — подготовиться к самым главным стартам в этом сезоне. Хочется все-таки быть в хорошей форме. Поэтому хочется все успеть восстановить, накатывать надо прыжки четверные.

— Есть такое понимание, что если ты делаешь в начале четверной тулуп, то идешь на второй?

— Я бы пошла на второй, да. Если бы прыгнула первый, то пошла бы на второй, — сказала Петросян.

ВИДЕО.

«Ты слишком зациклена». У Петросян не идет самый желанный трюк.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше