«Дух Тутберидзе действовал успокаивающе». Загитова записала влог с участницами этапа Гран-при России в Москве

Загитова сняла влог для Первого канала. Она взяла интервью в том числе у Аделии Петросян, которая выиграла соревнования.
— С заслуженным первым местом. Ты боролась, молодец. Расскажи про свои ощущения. На короткой программе меня не было, но я видела прокат — ты была максимально спокойная, уверенная. И, в принципе, такой прокат и получился.
— Да, в короткой программе все было достаточно хорошо, спокойно. В принципе, без вопросов откатала.
— Ты анализировала, что тебе дало это спокойствие? Присутствие тренеров, Этери Георгиевны [Тутберидзе]?
— Все было примерно то же самое, Этери Георгиевна только была со мной в раздевалке. Она почти молча сидела. И как будто ее дух присутствовал, что на меня действовало успокаивающе.
— Купол такой, да?
— Да, было что-то такое. Сегодня то же самое было — просто подольше чуть-чуть. Я не нервничала особо перед прокатом, было какое-то ощущение, что должно все получиться… Не все получилось.
— Не все, но видим, как ты стараешься и не сдаешься. Хотя мне кажется, что если бы ты сделала все тройные прыжки, то результат остался бы тот же в плане места.
— Да, но все-таки моя основная задача — подготовиться к самым главным стартам в этом сезоне. Хочется все-таки быть в хорошей форме. Поэтому хочется все успеть восстановить, накатывать надо прыжки четверные.
— Есть такое понимание, что если ты делаешь в начале четверной тулуп, то идешь на второй?
— Я бы пошла на второй, да. Если бы прыгнула первый, то пошла бы на второй, — сказала Петросян.
