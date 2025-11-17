Туктамышева об Олимпиаде: «И Петросян, и Гуменник могут очень хорошо себя проявить. Какие места займут, не знаю, но точно будут конкурентоспособны»

— Думаю, что и Аделия, и Петр могут очень хорошо себя проявить. Если они подойдут в хорошей форме — это будет очень достойно. Какие места займут, я не знаю, но это точно будет очень хорошо. Это будет конкурентоспособно. Топ-5 машин, есть такой мем, ха-ха.