Туктамышева об Олимпиаде: «И Петросян, и Гуменник могут очень хорошо себя проявить. Какие места займут, не знаю, но точно будут конкурентоспособны»

— Как тебе готовность Аделии и Петра к Олимпиаде?
— Думаю, что и Аделия, и Петр могут очень хорошо себя проявить. Если они подойдут в хорошей форме — это будет очень достойно. Какие места займут, я не знаю, но это точно будет очень хорошо. Это будет конкурентоспособно. Топ-5 машин, есть такой мем, ха-ха.
Просто любые разговоры по поводу Олимпиады сейчас и Аделию, и Петра будут отвлекать. Им лучше сейчас ничего не читать, ничего не слышать, а идти своей дорогой, — сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева.
Осуждать федерацию за выбор Гуменника не только бессмысленно, но и вредно.
