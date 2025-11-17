Ричмонд
Туктамышева об Олимпиаде: «И Петросян, и Гуменник могут очень хорошо себя проявить. Какие места займут, не знаю, но точно будут конкурентоспособны»

Елизавета Туктамышева оценила готовность фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к Олимпийским играм в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.

Источник: Спортс"

— Как тебе готовность Аделии и Петра к Олимпиаде?

— Думаю, что и Аделия, и Петр могут очень хорошо себя проявить. Если они подойдут в хорошей форме — это будет очень достойно. Какие места займут, я не знаю, но это точно будет очень хорошо. Это будет конкурентоспособно. Топ-5 машин, есть такой мем, ха-ха.

Просто любые разговоры по поводу Олимпиады сейчас и Аделию, и Петра будут отвлекать. Им лучше сейчас ничего не читать, ничего не слышать, а идти своей дорогой, — сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева.

Осуждать федерацию за выбор Гуменника не только бессмысленно, но и вредно.

«Ты слишком зациклена». У Петросян не идет самый желанный трюк.

