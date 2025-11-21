Ричмонд
Гран-при России. «Сердце Сибири». Гуменник, Дикиджи, Семененко, Лутфуллин, Мозалев, Самсонов выйдут на лед с короткими программами

22 ноября на этапе Гран-при России в Омске фигуристы выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию.

5-й этап, «Сердце Сибири».

Омск.

Мужчины.

Короткая программа.

Начало — 14:30 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

Евгений Пузанов (Беларусь) — вне конкурса.

1. Андрей Мозалев.

2. Арсений Димитриев.

3. Егор Коваленко.

4. Илья Мавлянов.

Вторая разминка.

5. Глеб Лутфуллин.

6. Евгений Семененко.

7. Даниил Самсонов.

9. Никита Сарновский.

10. Владислав Дикиджи.

