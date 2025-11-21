Гийом Сизерон: «Ведутся странные игры, которые разрушают танцы на льду. Не думаю, что когда-либо в карьере был на таком турнире — с точки зрения судейства»

Не хочу слишком углубляться в технические детали, но я уверен: для следующих поколений фигуристов важно, чтобы сегодняшние спортсмены высказывали своё мнение о том, как мы хотим развивать спорт, куда двигаться, что нам интересно, а что — нет. И у меня довольно большие надежды, что все пойдет в правильном направлении — по крайней мере, я хочу в это верить.