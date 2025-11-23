Алина Горбачёва: в планах есть добавлять второй четверной прыжок

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию 2025 года Алина Горбачёва рассказала, сколько четверных прыжков готовит к очередному чемпионату страны, который пройдёт в середине декабря в Санкт-Петербурге.
«В планах есть добавлять второй четверной, будем обсуждать с тренерами, накатывать контент. Чуть-чуть выдохну после этого этапа, наверное, будет несколько выходных, восстановлюсь и буду дальше тренироваться, набирать форму, чтобы выступить ещё лучше на чемпионате России», — цитирует Горбачёву «Чемпионат».
23 ноября 18-летняя спортсменка заняла итоговое третье место на пятом этапе Гран-при России-2025/2026 в Омске, получив за два проката оценку в 215,60 балла от судейской комиссии, при этом Горбачёва лидировала после короткой программы (73,08 балла). Следует уточнить, что в своём выступлении фигуристка исполнила четверной сальхов.
Комментируя выступление Горбачёвой в беседе с сайтом Metaratings.ru от 22 ноября, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, спортивный комментатор Татьяна Тарасова назвала её спортсменкой очень высокого уровня, выступившей на оценку «отлично».