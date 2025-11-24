Ричмонд
Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»

Татьяна Тарасова считает, что фигурист Петр Гуменник выполняет невыполнимые задачи.

Источник: Спортс"

Гуменник победил на этапе Гран-при России в Омске, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Вторым стал Евгений Семененко, третьим — Владислав Дикиджи.

"Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их. Он следует своему слову и держит его. Высокий, красивый, тренированный. Прямо любимый.

Семененко, похоже, почти восстановился, это радует перед чемпионатом России.

Жалко, что Дикиджи делал ошибки. Я, конечно, люблю, да и все любят, когда он катается безошибочно. Замечательный одиночник, но ему предстоит пройти все стадии мужского одиночного катания. Тоже его очень люблю. У них прекрасный контакт с тренером, на них можно надеяться, я уверена в этом. А опыт обязательно придет", — сказала Тарасова.