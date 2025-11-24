Авербух о Туктамышевой: «Это пример идеальной карьеры. Думаю, Лиза себя еще обязательно проявит»

Ранее 28-летняя Туктамышева объявила об уходе из спорта. Она является чемпионкой мира и Европы 2015 года.
"Уверен, Лиза работает [тренером] с большим интересом. Видел, как она проводит тренировки. Она сама говорила, что тренерство ей нравится. Но еще у нее есть большой внутренний актерский потенциал. Мы с Лизой много сотрудничаем по театрально-ледовым проектам. Думаю, Туктамышева еще скажет свое слово как большая актриса на льду. Уверен, любители фигурного катания еще не раз увидят ее потрясающую артистическую работу.
А в роли тренера она будет работать с настоящим профессором — Алексеем Николаевичем Мишиным. Многие его ученики стали хорошими тренерами, в чем есть его заслуга. Он может воспитывать не только больших спортсменов, но и тренеров — продолжателей своего дела.
Потенциал Туктамышевой в медиа? У нас девочки сейчас по-настоящему лидеры мнений. Каждая очень сильно медийная, у каждой своя аудитория и карьера в медийном пространстве. Лиза — не исключение. Уверен, у нее и тут есть потенциал. Но, зная Лизу, уверен, что ей ближе работа тренером и в шоу. Но, думаю, всем всегда все интересно попробовать", — сказал Авербух.
"Безусловно, у Лизы получилась замечательная спортивная карьера. Считаю, это такая карьера, которой можно абсолютно восхищаться. Лиза прошла разные истории. В ее карьере есть и фантастический взлет, когда она в самом начале стала чемпионкой мира. Потом был непростой момент возвращения и серебро на чемпионате мира в Швеции с абсолютно золотым отливом.
Туктамышева прошла всю дорогу со своим великим тренером — Алексеем Николаевичем Мишиным и продолжает с ним сотрудничать. Это пример идеальной карьеры. Думаю, Лиза себя еще обязательно проявит. Она любимица всех и вся. Туктамышеву любят все, она объединяет вокруг себя болельщиков.
Преимущество Лизы перед другими фигуристками в спортивном долголетии, в том, что за ее плечами стоит большой и долгий путь. Любовь к ней не только за победу в моменте, но и за то, как она проходит дорогу на пике. У Лизы Туктамышевой была большая спортивная судьба, и это ее богатство", — заявил Авербух.