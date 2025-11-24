Алексей Мишин: «В один из периодов карьеры Туктамышева была словно факел Статуи Свободы, освещающий путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам»

Ранее 28-летняя фигуристка объявила об уходе из спорта. Она чемпионка мира и Европы 2015 года.
"Некоторые события выглядят по-разному с разных сторон. Я, как тренер, благодарю судьбу за то, что прошел с Елизаветой большой и интересный период моей тренерской жизни.
С точки зрения ее вклада в фигурное катание, в один из периодов своей карьеры Лиза была словно факел Статуи Свободы, освещающий путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам.
Сегодня мне приятно и интересно приходить на каток и видеть своей правой рукой всю ту же Лизу", — заявил Мишин.