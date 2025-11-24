Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Мишин: «В один из периодов карьеры Туктамышева была словно факел Статуи Свободы, освещающий путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин оценил решение своей ученицы Елизаветы Туктамышевой завершить карьеру.

Ранее 28-летняя фигуристка объявила об уходе из спорта. Она чемпионка мира и Европы 2015 года.

"Некоторые события выглядят по-разному с разных сторон. Я, как тренер, благодарю судьбу за то, что прошел с Елизаветой большой и интересный период моей тренерской жизни.

С точки зрения ее вклада в фигурное катание, в один из периодов своей карьеры Лиза была словно факел Статуи Свободы, освещающий путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам.

Сегодня мне приятно и интересно приходить на каток и видеть своей правой рукой всю ту же Лизу", — заявил Мишин.