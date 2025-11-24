Ирина Роднина: «Туктамышева запомнится болельщикам манерой катания, программами и индивидуальностью»

«Насколько своевременно завершение карьеры — решение Елизаветы, она сама приняла его. Мне кажется, это решение правильное. У нее достаточно титулов, но, кроме них, она запомнится болельщикам своей манерой катания, программами и индивидуальностью», — сказала Роднина.
«Хочу пожелать ей дальнейшей интересной и наполненной жизни. Она очень ярко выступала со своей индивидуальностью. Показывала хорошие результаты и невероятно мужественную борьбу. Она решит, что ей делать дальше. В спорте Туктамышева научилась грамотно оценивать свои возможности», — цитирует Роднину «СЭ».