Ирина Роднина: «Туктамышева запомнится болельщикам манерой катания, программами и индивидуальностью»

«Насколько своевременно завершение карьеры — решение Елизаветы, она сама приняла его. Мне кажется, это решение правильное. У нее достаточно титулов, но, кроме них, она запомнится болельщикам своей манерой катания, программами и индивидуальностью», — сказала Роднина.