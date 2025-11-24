Туктамышева о том, что «женщина должна рожать»: «Предпочитаю не реагировать уже на это. Поэтому просто живу своей жизнью»

— Чувствуешь и слышишь ли ты риторику, что сейчас в России женщина должна рожать?
— Чувствую. Я это слышу. Я читаю новости, и это меня триггерит, такое модное слово употреблю. По-другому не назвать эту реакцию на то, что другие люди советуют, как мне жить, что мне делать, в каком возрасте мне заводить детей.
— Они не советуют. Это ты мягко сказала.
— Настаивают.
— Они указывают, чем ты должна заниматься. Это ужасно слушать. Мне это противно слушать. А каково, когда это в твой адрес?
— Я стараюсь утихомиривать свой пыл. Читаю и думаю: «Ну, окей. Адекватные девушки, которые знают, что они хотят добиться чего-то, еще что-то сделать, понимают себе цену, выстраивают свой путь сами».
Просто предпочитаю не реагировать уже на это. Потому что исправить ситуацию я никак не могу. Я понимаю, почему сейчас такая ветка идет по отношению к девушкам. Поэтому я просто живу своей жизнью. Понимаю: лучше, если я не буду читать, тогда и нервы будут спокойнее.
— Уже в двух регионах России, по сути, запрещены аборты. Как ты относишься к запрету абортов?
— Тоже ужасно. Я не понимаю, с чего они решили, что запрет абортов напрямую связан с улучшением деторождаемости. Я сейчас читала книгу, называется «Секс Советского Союза», что-то такое. Там как раз говорилось о том, как в Советском Союзе пытались улучшить рождаемость и запретили аборты, как мы знаем, по всей стране. И лучше-то от этого не стала деторождаемость.
Наоборот, стало больше смертей женщин. Потому что они подпольно начали делать аборты, и от этого, из-за заражения, начали не только не рождаться младенцы, но еще и умирать женщины. И это ни к чему не привело. И я не понимаю, почему до сих пор эта практика сохраняется, — рассказала Туктамышева в интервью Вите Кравченко.