Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой — пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»

"Во-первых, это всегда решение спортсменки, и в ее случае, наверное, его уже ожидали. Очень тяжело так долго в фигурном катании держать великолепную спортивную форму и соответствовать высоким требованиям — и по прыжкам, и по содержанию программы. Это непросто, особенно когда приходится соперничать с молодыми девчонками, которым все дается легче, чем фигуристкам, которых уже можно отнести к возрастным для этого вида спорта.
Но при этом есть свои плюсы — артистизм, прожитый опыт, который передается через катание. И это как раз то, что у нее было. Плюс стабильность. Она, может быть, не шла на серьезный риск, но каталась очень ровно и за счет трудолюбия и таланта часто перекрывала чью-то гениальность. Это работало в ее пользу и неоднократно приводило к победам.
Поэтому карьера у нее потрясающая — пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна. Многие в это не верят, но ее путь показывает: да, возможно", — сказала Журова.