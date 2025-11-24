Алексей Мишин: «Если бы Туктамышева появилась в другом историческом срезе мирового фигурного катания, ее спортивная судьба могла бы сложиться иначе»

"Замечательный фигурист Александр Абт выступал тогда, когда позади был Ягудин, а впереди — Плющенко. Или взять пару Москвина и Мишин: они катались в эпоху, когда сзади были неповторимые Белоусова и Протопопов, а впереди — легендарная Роднина с партнерами. Если бы Лиза появилась в другом историческом срезе мирового фигурного катания, ее спортивная судьба могла бы сложиться иначе.