Алексей Мишин: «Если бы Туктамышева появилась в другом историческом срезе мирового фигурного катания, ее спортивная судьба могла бы сложиться иначе»

Заслуженный тренер России и СССР по фигурному катанию Алексей Мишин ответил на вопрос, насколько удалось реализоваться чемпионке мира Елизавете Туктамышевой.

Источник: Sports.Ru

Туктамышева объявила о завершении карьеры в интервью Вите Кравченко.

"Замечательный фигурист Александр Абт выступал тогда, когда позади был Ягудин, а впереди — Плющенко. Или взять пару Москвина и Мишин: они катались в эпоху, когда сзади были неповторимые Белоусова и Протопопов, а впереди — легендарная Роднина с партнерами. Если бы Лиза появилась в другом историческом срезе мирового фигурного катания, ее спортивная судьба могла бы сложиться иначе.

У Лизы сложилась безупречная и по-настоящему красивая спортивная жизнь, в которой, может быть, не самое большое количество медалей, но громадное число тех, кому она дарила красоту и радость", — сказал Мишин.