Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон

Гран-при по фигурному катанию-2025/26.
Финал.
Нагоя, Япония.
4 декабря, четверг.
Пары, юниоры, короткая программа.
9:30.
Юноши, короткая программа.
10:42.
Девушки, короткая программа.
11:47.
Пары, короткая программа.
13:01.
Мужчины, короткая программа.
14:13.
Танцы на льду, ритм-танец.
15:20.
5 декабря, пятница.
Танцы на льду, юниоры, ритм-танец.
9:20.
Юноши, произвольная программа.
10:35.
Девушки, произвольная программа.
11:53.
Пары, произвольная программа.
13:35.
Женщины, короткая программа.
14:59.
6 декабря, суббота.
Пары, юниоры, произвольная программа.
9:00.
Танцы на льду, юниоры, произвольный танец.
10:18.
Танцы на льду, произвольный танец.
11:35.
Мужчины, произвольная программа.
14:00.
Женщины, произвольная программа.
15:14.
7 декабря, воскресенье.
Показательные выступления.
0:00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.
Состав участников.
Мужчины: Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Шун Сато (оба — Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия).
Женщины: Эмбер Гленн, Алиса Лю (обе — США), Каори Сакамото, Моне Чиба, Ами Накаи, Ринка Ватанабе (все — Япония).
Пары: Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия), Сара Конти — Никколо Мачии (Италия), Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия), Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
Танцы на льду: Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок — Эван Бейтс, Эмилия Зингас — Вадим Колесник (оба дуэта — США), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).
Юниоры: Лусиус Казанеки (США), Рио Наката, Тайга Нишино (оба — Япония), Мин Гю Со, Чхве Ха Бин (Южная Корея), Денис Круглов (Бельгия).
Юниорки: Мао Шимада, Маюко Ока, Мэи Окада, Сумика Каназава (все — Япония), Ю Сон Ким, Ким Ю Чжэ (Южная Корея).
Пары, юниоры: Жасмин Дерошер — Киран Трэшер, Джулия Кватрокки — Этьен Лакасс, Ава Кемп — Йонатан Елизаров (все — Канада), Чжан Сюаньци — Фэн Вэньцян, Чэнь Юйсюань — Дун Иньбо, Гуо Руи — Чжан Ивэнь (все — Китай).
Танцы на льду, юниоры: Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина), Лейла Вейон — Александр Брэндис (Канада), Хана Мария Абоян — Даниил Веселухин, Жасмин Робертсон — Чейз Ронер (оба дуэта — США), Дания Муаден — Тео Биго, Амбр Перрье-Джанезини — Самюэль Бланк-Клаперман (оба дуэта — Франция).