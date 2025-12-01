Ричмонд
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон

С 4 по 7 декабря пройдет финал Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое. Прямые трансляции покажет Okko.

Источник: Спортс"

Гран-при по фигурному катанию-2025/26.

Финал.

Нагоя, Япония.

4 декабря, четверг.

Пары, юниоры, короткая программа.

9:30.

Юноши, короткая программа.

10:42.

Девушки, короткая программа.

11:47.

Пары, короткая программа.

13:01.

Мужчины, короткая программа.

14:13.

Танцы на льду, ритм-танец.

15:20.

5 декабря, пятница.

Танцы на льду, юниоры, ритм-танец.

9:20.

Юноши, произвольная программа.

10:35.

Девушки, произвольная программа.

11:53.

Пары, произвольная программа.

13:35.

Женщины, короткая программа.

14:59.

6 декабря, суббота.

Пары, юниоры, произвольная программа.

9:00.

Танцы на льду, юниоры, произвольный танец.

10:18.

Танцы на льду, произвольный танец.

11:35.

Мужчины, произвольная программа.

14:00.

Женщины, произвольная программа.

15:14.

7 декабря, воскресенье.

Показательные выступления.

0:00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.

Состав участников.

Мужчины: Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Шун Сато (оба — Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия).

Женщины: Эмбер Гленн, Алиса Лю (обе — США), Каори Сакамото, Моне Чиба, Ами Накаи, Ринка Ватанабе (все — Япония).

Пары: Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия), Сара Конти — Никколо Мачии (Италия), Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия), Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

Танцы на льду: Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок — Эван Бейтс, Эмилия Зингас — Вадим Колесник (оба дуэта — США), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция), Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

Юниоры: Лусиус Казанеки (США), Рио Наката, Тайга Нишино (оба — Япония), Мин Гю Со, Чхве Ха Бин (Южная Корея), Денис Круглов (Бельгия).

Юниорки: Мао Шимада, Маюко Ока, Мэи Окада, Сумика Каназава (все — Япония), Ю Сон Ким, Ким Ю Чжэ (Южная Корея).

Пары, юниоры: Жасмин Дерошер — Киран Трэшер, Джулия Кватрокки — Этьен Лакасс, Ава Кемп — Йонатан Елизаров (все — Канада), Чжан Сюаньци — Фэн Вэньцян, Чэнь Юйсюань — Дун Иньбо, Гуо Руи — Чжан Ивэнь (все — Китай).

Танцы на льду, юниоры: Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина), Лейла Вейон — Александр Брэндис (Канада), Хана Мария Абоян — Даниил Веселухин, Жасмин Робертсон — Чейз Ронер (оба дуэта — США), Дания Муаден — Тео Биго, Амбр Перрье-Джанезини — Самюэль Бланк-Клаперман (оба дуэта — Франция).