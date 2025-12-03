Загитова обсудила с отцом свою вражду с Медведевой: «Я тоже упертая, мне сложно сделать первый шаг»

Обращаясь к отцу, Алина сказала: «Вот, например, возьмем ситуацию с Женей Медведевой. Я только с тобой ее обсуждала, не поднимала эту тему ни с мамой, ни с бабушкой. Ты часто мне говорил, что нам с Женей стоит наладить отношения. Я возражала, мы с тобой спорили. Я тоже упертая, мне сложно сделать первый шаг. Но я не люблю ссориться и пребывать в токсичной среде. Я эмпатична, считываю и ощущаю состояние человека — нервозность, радость, грусть. И мне, конечно, хотелось прекратить эту вражду. Ты объяснял мне: негативные отношения создают негативный контекст, лучше жить дружно. В итоге через некоторое время я сама пришла к этому и первой написала Жене: “Давай встретимся”. Мое решение не было спонтанным. Я шла к нему очень долго. И ты мне в этом тоже помог».