Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова обсудила с отцом свою вражду с Медведевой: «Я тоже упертая, мне сложно сделать первый шаг»

Известная российская фигуристка Алина Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, дала совместное интервью Marie Claire со своим отцом — хоккейным тренером Ильназом Загитовым.

Источник: Соцсети

В числе прочего они затронули тему вражды Загитовой с ее бывшей соперницей — Евгенией Медведевой.

Обращаясь к отцу, Алина сказала: «Вот, например, возьмем ситуацию с Женей Медведевой. Я только с тобой ее обсуждала, не поднимала эту тему ни с мамой, ни с бабушкой. Ты часто мне говорил, что нам с Женей стоит наладить отношения. Я возражала, мы с тобой спорили. Я тоже упертая, мне сложно сделать первый шаг. Но я не люблю ссориться и пребывать в токсичной среде. Я эмпатична, считываю и ощущаю состояние человека — нервозность, радость, грусть. И мне, конечно, хотелось прекратить эту вражду. Ты объяснял мне: негативные отношения создают негативный контекст, лучше жить дружно. В итоге через некоторое время я сама пришла к этому и первой написала Жене: “Давай встретимся”. Мое решение не было спонтанным. Я шла к нему очень долго. И ты мне в этом тоже помог».

Отец Загитовой ответил: «Молодцы, давно пора было. Я был очень рад и впечатлен, когда в мае прочитал на твоем сайте новость: “Евгения Медведева — новый участник рок-мюзикла “Ассоль”.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше