Golden Spin. Самоделкина, Пинзарроне, Теннелл, Шильд, Серна, Зиглер, Лин-Грейси, Йоос выступят с короткими программами

ISU Challenger.
Golden Spin of Zagreb.
Загреб, Хорватия.
Женщины.
Короткая программа.
Начало — 10:30 по московскому времени.
Первая разминка.
3. Лорин Шильд (Франция).
5. Элизабет Гервиц (Израиль).
Вторая разминка.
7. Брэди Теннелл (США).
Третья разминка.
8. Ава Мари Зиглер (США).
12. Нина Пинзарроне (Бельгия).
15. Леа Серна (Франция).
Четвертая разминка.
18. Натали Лангербаур (Эстония).
20. София Самоделкина (Казахстан).
Пятая разминка.
21. Стефания Яковлева (Кипр).
22. Олеся Леонова (Эстония).
23. Элис Лин-Грейси (США).
25. Таисия Спесивцева (Украина).
Шестая разминка.
27. Сарина Йоос (Италия).
28. Ида Кархунен (Финляндия).
31. Марилена Китромилис (Кипр).
32. Александра Фейгин (Болгария).
Полный список участниц — здесь.
Расписание турнира Golden Spin в Загребе. Там выступят Самоделкина, Аймоз, Мемола, Гиньяр и Фаббри.