Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Golden Spin. Гиньяр и Фаббри, Мразкова и Мразек, Уна и Гэйдж Браун, Демужо и Ле Мерсье, Казакова и Касинский покажут ритм-танцы

4 декабря танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии.

Источник: Спортс"

ISU Challenger.

Golden Spin of Zagreb.

Загреб, Хорватия.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 16:30 по московскому времени.

Первая разминка.

2. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина).

3. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр).

4. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).

Вторая разминка.

7. Дениса Цимлова — Стефано Фраска (Италия).

8. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

9. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).

10. Ноэми Мария Тали — Ноа Лафорнара (Италия).

Третья разминка.

11. Сяо Цзыси — Хэ Линхао (Китай).

12. Мария Казакова — Владислав Касинский (Грузия).

13. Сара Ихилов — Михаил Носовицкий (Израиль).

Четвертая разминка.

17. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).

18. Лиа Несет — Артем Маркелов (США).

19. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

20. Икура Кушида — Коширо Шимада (Япония).

Полный список участников — здесь.

Расписание турнира Golden Spin в Загребе. Там выступят Самоделкина, Аймоз, Мемола, Гиньяр и Фаббри.