Golden Spin. Гиньяр и Фаббри, Мразкова и Мразек, Уна и Гэйдж Браун, Демужо и Ле Мерсье, Казакова и Касинский покажут ритм-танцы

ISU Challenger.
Golden Spin of Zagreb.
Загреб, Хорватия.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 16:30 по московскому времени.
Первая разминка.
2. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина).
3. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр).
4. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).
Вторая разминка.
7. Дениса Цимлова — Стефано Фраска (Италия).
8. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
9. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).
10. Ноэми Мария Тали — Ноа Лафорнара (Италия).
Третья разминка.
11. Сяо Цзыси — Хэ Линхао (Китай).
12. Мария Казакова — Владислав Касинский (Грузия).
13. Сара Ихилов — Михаил Носовицкий (Израиль).
Четвертая разминка.
17. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).
18. Лиа Несет — Артем Маркелов (США).
19. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
20. Икура Кушида — Коширо Шимада (Япония).
Полный список участников — здесь.
