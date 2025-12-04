Golden Spin. Аймоз, Михаил Селевко, Васильев, Леванди, Санчес, Винокур, Шмуратко выступят с короткими программами

ISU Challenger.
Golden Spin of Zagreb.
Загреб, Хорватия.
Мужчины.
Короткая программа.
Начало — 20:30 по московскому времени.
Первая разминка.
2. Вальтер Виртанен (Финляндия).
3. Георгий Рештенко (Чехия).
4. Кори Чирчелли (Италия).
5. Михаил Селевко (Эстония).
Вторая разминка.
6. Даниэль Мартынов (США).
7. Джейкоб Санчес (США).
8. Лев Винокур (Израиль).
10. Арлет Леванди (Эстония).
Третья разминка.
12. Тамир Куперман (Израиль).
14. Иван Шмуратко (Украина).
15. Давид Льютон-Брейн (Монако).
16. Люк Экономидес (Франция).
Четвертая разминка.
19. Кевин Аймоз (Франция).
20. Франсуа Пито (Франция).
23. Денис Васильев (Латвия).
