Евгений Плющенко: «Объясните мне, кто разбирается, а что означает выражение “неделя тишины” в фигурном катании?»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко отреагировал на новые заявления в прессе Ирины Костылевой — матери фигуристки Елены Костылевой.

Источник: Спортс"

Сегодня мать фигуристки сообщила, что забрала Елену из академии Плющенко и увезла в Воронеж на отдых: «Пока приходим в себя от трэша, который происходил с нами в “АП”. Неделя тишины».

Однако уже вечером появилось новое интервью Ирины Костылевой для воронежского издания «Мое. Online», в котором она заявила: «Мы чудом выкрали Лену, чтобы уехать домой. Боюсь, что теперь ей нельзя появляться в академии Плющенко».

«Объясните мне, кто разбирается, пожалуйста, а что означает выражение “неделя тишины” в фигурном катании?» — написал Плющенко в телеграм-канале.

У нас вопросы к маме Ире, «Ангелам Плющенко» и федерации.