Отец Загитовой об уходе из системы «Ак Барса» и переезде в Москву: «Решили поддержать Алину всей семьей. Разрываться между городами было уже невозможно»

Ильназ: В твои 16−17 лет бабушка уже могла не справиться, и мы решили поддержать тебя всей семьей. Ты помнишь, я работал тогда в Казани главным тренером хоккейной команды «Ирбис», которая выступает в МХЛ. Все было хорошо — отношение, руководство, результаты.