Дмитрий Губерниев: «Загитова — верная дочь татарского народа, звезда и символ Татарстана. Она большая молодец, ей можно только аплодировать»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову звездой и символом Татарстана.

Источник: Спортс"

Ранее Загитовой вручили диплом в рамках премии «Татары года-2025» от издания «Миллиард. Татар».

«Алина Загитова — большая молодец, ей можно только аплодировать. Она верная дочь татарского народа, звезда и символ Татарстана. Желаю ей не останавливаться на достигнутом, продолжать жить, работать и добиваться успехов», — сказал Губерниев.

«Буду делать все для того, чтобы продвигать свой народ в массы». Алину Загитову наградили дипломом в рамках премии «Татары года-2025».

