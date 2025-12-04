Дмитрий Губерниев: «Загитова — верная дочь татарского народа, звезда и символ Татарстана. Она большая молодец, ей можно только аплодировать»

Ранее Загитовой вручили диплом в рамках премии «Татары года-2025» от издания «Миллиард. Татар».
«Алина Загитова — большая молодец, ей можно только аплодировать. Она верная дочь татарского народа, звезда и символ Татарстана. Желаю ей не останавливаться на достигнутом, продолжать жить, работать и добиваться успехов», — сказал Губерниев.
«Буду делать все для того, чтобы продвигать свой народ в массы». Алину Загитову наградили дипломом в рамках премии «Татары года-2025».
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше