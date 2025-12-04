Загитова — на вопрос о том, что ее раздражает: «Допустим, непрофессионализм. Я очень спокойный человек, максимально все держу в себе, но до определенного момента»

— Любимый фильм?
— Все, что приходит сейчас в голову, — это «1+1».
— Певец?
— Эд Ширан.
— Актер или актриса?
— Сегодня была у Ильсура Раисовича, и он показал мне фильм очень интересный. Там играл Безруков.
— Песня, которую на репите или в машине слушаете? Или просто любимая песня.
— На самом деле я очень люблю ездить в тишине. Так я лучше настраиваюсь.
— Книга?
— На данный момент очень много учусь, поэтому учебники, конечно.
— И что вас может вывести из себя, раздражает, бесит?
— Хм. Наверное, я очень спокойный человек, максимально все держу в себе, но до какого-то момента определенного. Допустим, непрофессионализм, — сказала Загитова.
