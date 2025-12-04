Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Леонардо или Микеланджело? Мастер Сплинтер». Сяо Хим Фа ответил на вопросы Туктамышевой во время финала Гран-при

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа в эфире Okko ответил на вопросы Елизаветы Туктамышевой во время финала Гран-при в Нагое.

Сяо Хим Фа занимает 5-е место после короткой программы.

Туктамышева: Привет!

Сяо Хим Фа: Привет! (по-русски — Спортс«“).

Туктамышева: Ты сказал, что стал чувствовать себя более уставшим после соревнований. Годы берут свое?

Сяо Хим Фа: Да, я становлюсь старше и, думаю, я вообще самый возрастной сейчас спортсмен в мужском виде (в финале Гран-при — Спортс«“).

Туктамышева: Понимаю тебя, друг.

Сяо Хим Фа: Спасибо, ха-ха.

Туктамышева: Как ты с этим справляешься?

Сяо Хим Фа: Справляюсь хорошо, все идет по плану. Сегодняшний прокат прошел хорошо, мне понравилось.

Елизавета: Тебе лучше, когда у тебя есть перерыв в один день, или лучше кататься без паузы?

Сяо Хим Фа: Мне гораздо больше нравится, когда есть пауза.

Туктамышева: Последний вопрос. Кто тебе больше нравится — Леонардо или Микеланджело (программы Сяо Хим Фа этого сезона вдохновлены творчеством итальянских художников — Спортс«“)? Или Мастер Сплинтер (персонаж из “Черепашек-ниндзя”, где главных героев также зовут Леонардо и Микеланджело — Спортс”»)?

Сяо Хим Фа: Прости, что? Мастер Сплинтер?

Туктамышева: Нет-нет, ничего. Леонардо или Микеланджело?

Сяо Хим Фа: А, я понял тебя! Тогда Мастер Сплинтер, ха-ха!