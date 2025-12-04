Сяо Хим Фа занимает 5-е место после короткой программы.
Туктамышева: Привет!
Сяо Хим Фа: Привет! (по-русски — Спортс«“).
Туктамышева: Ты сказал, что стал чувствовать себя более уставшим после соревнований. Годы берут свое?
Сяо Хим Фа: Да, я становлюсь старше и, думаю, я вообще самый возрастной сейчас спортсмен в мужском виде (в финале Гран-при — Спортс«“).
Туктамышева: Понимаю тебя, друг.
Сяо Хим Фа: Спасибо, ха-ха.
Туктамышева: Как ты с этим справляешься?
Сяо Хим Фа: Справляюсь хорошо, все идет по плану. Сегодняшний прокат прошел хорошо, мне понравилось.
Елизавета: Тебе лучше, когда у тебя есть перерыв в один день, или лучше кататься без паузы?
Сяо Хим Фа: Мне гораздо больше нравится, когда есть пауза.
Туктамышева: Последний вопрос. Кто тебе больше нравится — Леонардо или Микеланджело (программы Сяо Хим Фа этого сезона вдохновлены творчеством итальянских художников — Спортс«“)? Или Мастер Сплинтер (персонаж из “Черепашек-ниндзя”, где главных героев также зовут Леонардо и Микеланджело — Спортс”»)?
Сяо Хим Фа: Прости, что? Мастер Сплинтер?
Туктамышева: Нет-нет, ничего. Леонардо или Микеланджело?
Сяо Хим Фа: А, я понял тебя! Тогда Мастер Сплинтер, ха-ха!