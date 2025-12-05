Медведева о работе с детьми: «Как спортсменке мне было важно услышать, что вот тут я молодец, а тут мы сейчас поправим. Многие забывают хвалить детей»

Меня спрашивают, почему я реву. Отвечаю: «Я не понимаю. Я же вообще не актриса, у меня ничего не получается». Спрашивают: «А с чего ты взяла?» Ну вы же мне ни разу мне не сказали, что я хорошо сыграла, вы говорите мне только что я плохо сыграла. Давайте вы мне будете говорить, что хорошо и что плохо. Чтобы я могла мух от котлет отделить.