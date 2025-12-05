Медведева о работе с детьми: «Как спортсменке мне было важно услышать, что вот тут я молодец, а тут мы сейчас поправим. Многие забывают хвалить детей»

"Уже достаточно долгое время я выхожу на лед помогать с детьми — от 10 до 15 лет. Все хотят результаты — и дети, и родители, и тренеры. Но очень многие забывают хвалить детей. Просто похвалить. Что-то ребенок делает хорошо, что-то не очень. Вот там, где не очень, нужно подсказать, но там, где хорошо, надо обязательно похвалить.
Я замечаю реакцию. Например, заходит ребенок на риттбергер, и я вижу, что не очень, что-то неудобно. Я понимаю, что для меня как для спортсменки было важно услышать, что вот тут я молодец, а тут мы сейчас поправим. Упала — сейчас разберемся. Ты будешь падать, здесь без вариантов. Но давай попробуем вот так и давай попробуем так.
И я понимаю, что ребенок набирается уверенности. Я говорю: «Давай скорости побольше наберем». Она набирает эту скорость, но падает с прыжка, потому что под наклоном вылетела. Важно сказать, что вот тут молодец, скорость набрала, давай так и оставим, но наклон мы сейчас поправим, потому что корпус вот тут… И она идет и делает.
Нужно показывать детям, что у них получается. Почему дети перестают хотеть заниматься фигурным катанием? Они просто не чувствуют, хорошо у них получается или нет. «Вот мне все время говорят, что я делаю что-то не так, а когда я приземляю прыжок, меня никто не хвалит. И я понять не могу, хорошо я это сделал или нет».
Я это почувствовала на себе, когда начала заниматься актерским мастерством. Это сложная тема, я готовлюсь к съемкам в фильме. Ко мне приходит педагог, мы включаем камеру, делаем упражнения, и меня все время поправляют, что я вот здесь сделала неправильно, здесь не так и вот здесь не так. В какой-то момент я просто реветь начинаю.
Меня спрашивают, почему я реву. Отвечаю: «Я не понимаю. Я же вообще не актриса, у меня ничего не получается». Спрашивают: «А с чего ты взяла?» Ну вы же мне ни разу мне не сказали, что я хорошо сыграла, вы говорите мне только что я плохо сыграла. Давайте вы мне будете говорить, что хорошо и что плохо. Чтобы я могла мух от котлет отделить.
И когда она начала меня хвалить в тех моментах, когда у меня получается хорошо, я начала хотеть заниматься«, — сказала Медведева в шоу “Каток”.