Петрова о работе с Соля: «Мы общались очень интересно. Я предложила общаться на английском, но, когда мы приступили к работе, он пытался говорить по-русски»

— Произвольную программу на этот сезон тебе поставил Адам Соля. Как сложилось ваше сотрудничество?
— Изначально мы поехали с Алексеем Николаевичем в Германию просто на сборы. У него был мастер-класс, и на нем нам сообщили, что приедет Адам Соля. Когда он вышел к нам на лед, Алексей Николаевич сказал: «У меня для тебя подарок, Адам поставит тебе короткую программу». Я была немного в шоке.
В итоге решили, что это будет произвольная, потому что короткая на тот момент уже была. Очень долго выбирали музыку, практически весь день без перерывов рассматривали варианты, нарезали. Потом подстраивали шаги под музыку, бывало, могли работать над программой по пять, по шесть часов в день. Постановка получилась хорошая, Алексей Николаевич был доволен.
— Легко ли нашли общий язык с Адамом?
— Мы общались очень интересно. Я предложила общаться на английском, но, когда мы приступили к работе, он пытался говорить по-русски, выучил некоторые слова. Совмещали русский и английский, было очень смешно, однако в то же время очень интересно.
Адам предлагал множество разных заходов на каждый прыжок, мы могли очень долго разбирать заход, потому что ему нужно было продумать каждую деталь. Что-то не подходило под музыку, потом шаги не нравились. Когда находили идеальный заход, то оставляли. Я хорошо гнусь, старалась предлагать какие-то свои штуки, он пытался вплести их в программу. Что-то не подходило по смыслу, что-то — по музыке.
Адам всегда приходил в отличном настроении — в шесть утра, в девять вечера, он как будто вообще не уставал. Завидую ему в этом плане, — сказала Петрова.