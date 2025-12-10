Петрова о работе с Соля: «Мы общались очень интересно. Я предложила общаться на английском, но, когда мы приступили к работе, он пытался говорить по-русски»

— Изначально мы поехали с Алексеем Николаевичем в Германию просто на сборы. У него был мастер-класс, и на нем нам сообщили, что приедет Адам Соля. Когда он вышел к нам на лед, Алексей Николаевич сказал: «У меня для тебя подарок, Адам поставит тебе короткую программу». Я была немного в шоке.