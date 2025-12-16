Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жулин — на слова Петросян о своем уровне: «Молодец, что самокритична. Щербакова прыгала четверной лутц, Трусова прыгала 5 четверных, а Валиева — это вообще Валиева»

Заслуженный тренер России Александр Жулин похвалил фигуристку Аделию Петросян за самокритичность.

Ранее Петросян высказалась о сравнениях с Анной Щербаковой, Александрой Трусовой, Аленой Костороной и Камилой Валиевой, которые тренировались у Этери Тутберидзе: «Понятно, что пока даже сравнивать нечего. Лично я пока не дотягиваю до уровня, который был на тот момент».

«Щербакова прыгала четверной лутц, Трусова прыгала пять четверных, а Валиева — это вообще Валиева. Поэтому, скорее всего, Аделия права. Молодец, что самокритична», — сказал Жулин.

Петросян 18 лет, она двукратная чемпионка России, трехкратный победитель финалов Гран-при страны. В сентябре она выиграла олимпийский квалификационный турнир в Китае и отобралась на Игры-2026 в Италии.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше