Кто бросит вызов Гуменнику и Петросян? Интриги чемпионата России

С 18 по 21 декабря Санкт-Петербург снова примет чемпионат России по фигурному катанию. Традиционно, тем более в условиях международной изоляции, это главный старт сезона. И турнир, на котором многое придется доказывать заново. Олимпийские путевки здесь не разыгрываются, но именно поэтому соревнования могут получиться очень показательными.
Все прокаты в прямом эфире покажет Первый канал, трансляции доступны на официальном сайте телеканала. Там же болельщики могут посмотреть тренировки, стартовавшие уже 17 декабря.
Женщины
Женский турнир в этом году выглядит особенно интересным. Аделия Петросян остается фаворитом и приезжает в Петербург как действующая чемпионка страны, однако сезон для нее выдался непростым. Травмы, работа над усложнением контента и необходимость стабилизировать четверные прыжки создают дополнительные вызовы — особенно во второй половине произвольной программы.
Конкуренция тоже усилилась. Четверные прыжки есть у Двоеглазовой, Садковой и Захаровой, тройной аксель — у Хуснутдиновой, Елисовой и Нелюбовой, Это делает турнир более напряженным. Пока Петросян остается лидером, но теперь она должна показывать высокую стабильность на фоне сильных соперниц. Отдельный вопрос — как ее будут оценивать судьи.
Мужчины
Мужской турнир на внутренней арене в последнее время стал непредсказуемым, и нынешний сезон лишь подтверждает тренд. Петр Гуменник подходит к старту как один из фаворитов, поскольку поедет на Олимпиаду. Но титул чемпиона страны ему пока не покорялся — пару лет назад не хватило всего 0,01 балла. Петербург станет важной проверкой готовности закрепить лидерский статус.
Сезон для Гуменника выдался непростым. Работа над сложнейшим контентом, участие в этапах Гран-при и попытки убрать недокруты и ошибки из четверных прыжков добавили как физических, так и психологических нагрузок. На этом чемпионате придется показать, что все эти усилия не прошли даром. Тем более что на турнир Петр возвращается со стажировки в США у Рафаэля Арутюняна.
Конкуренция среди одиночников остается плотной. Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Марк Кондратюк точно будут бороться за высокие места до последних секунд произвольной программы. Даже при высоком уровне Гуменника победа не гарантирована — многое будет зависеть от стабильности прокатов.
Пары
Ситуация в парном катании в этом сезоне развивается не по самому предсказуемому сценарию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов долгое время задавали уровень внутри страны, однако осенью столкнулись с рядом сложностей. Технические сбои и эмоциональное напряжение сказались на стабильности выступлений.
При этом их опыт остается серьезным фактором. Вопрос сейчас не в потенциале, а в том, удастся ли вернуть уверенность к ключевому старту и решить проблему внутри коллектива — партнер не раз выражал недовольство партнершей и тренировочным процессом.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский подходят к чемпионату в хорошем состоянии и выглядят одной из самых устойчивых пар сезона. Их программы отличаются высокой сложностью — получился даже четверной выброс. Этот дуэт логично привлекает внимание специалистов. Тем не менее парное катание редко прощает даже небольшие ошибки, и итоговая расстановка мест будет зависеть от мелочей. Близко и другие пары, включая Екатерину Чикмареву и Матвея Янченкова.
Танцы
У танцоров ситуация остается наиболее стабильной. Александра Степанова и Иван Букин сохраняют статус первого номера страны и продолжают выигрывать внутренние старты. Их опыт и узнаваемый стиль по-прежнему дают заметное преимущество.
Однако сезон постепенно меняет общий фон. Молодые дуэты становятся более конкурентоспособными, особенно выделяются Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Их прогресс очевиден, и на чемпионате России будет интересно увидеть, насколько они смогут приблизиться к лидерам по сумме баллов. Пока штурмовать первое место им сложно, но подбираться к этому с годами они обязаны.
Елена Федянина
Расписание чемпионата России
18 декабря, четверг
- 16.00 Танцы. Ритм-танец.
- 19.00 Пары. Короткая программа.
19 декабря, пятница
- 15.30 Мужчины. Короткая программа.
- 18.45 Женщины. Короткая программа.
20 декабря, суббота
- 13.00 Танцы. Произвольный танец.
- 16.10 Пары. Произвольная программа.
- 18.45 Женщины. Произвольная программа.
21 декабря, воскресенье
- 15.00 Мужчины. Произвольная программа.
- 19.00 Показательные выступления.
Предварительный состав участников
Женщины: Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Ева Зубкова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Мария Мазур, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.
Мужчины: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Дамир Черипка.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Москалева/Артем Родзянов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Майя Шегай/Андрей Шадерков, Таисия Щербинина/Артем Петров.
Танцы: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ольга Федорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.