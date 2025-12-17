Кто бросит вызов Гуменнику и Петросян? Интриги чемпионата России

Сезон для Гуменника выдался непростым. Работа над сложнейшим контентом, участие в этапах Гран-при и попытки убрать недокруты и ошибки из четверных прыжков добавили как физических, так и психологических нагрузок. На этом чемпионате придется показать, что все эти усилия не прошли даром. Тем более что на турнир Петр возвращается со стажировки в США у Рафаэля Арутюняна.