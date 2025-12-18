Мишина и Галлямов вернулись править! А зрители негодуют из-за билетов

Болью для болельщиков стала продажа билетов на чемпионат. Организаторы даже устроили дополнительные места в семитысячном «Юбилейном», но это не спасло 1) от высоких цен; 2) перекупщиков. В четверг утром на первый день турнира в продаже оставалась всего пара сотен билетов, в основном за 2700 рублей, и больше. Однако когда я открыл сайт продаж за 5 минут до старта соревнований, билетов стало раза в три больше, причем нашлись цены и по 890 рублей. Эта ситуация бесит многих фанатов, которым спекулянты сорвали планы на поездку в Петербург. При этом мест на арене (по крайней мере — на танцах) заполнились только наполовину.