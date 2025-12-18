Мишина и Галлямов вернулись править! А зрители негодуют из-за билетов

Танцы. Ритм-танец
1. Александра Степанова/Иван Букин — 87,45
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 84,82
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 80,22
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,03
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,42
3. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 70,81.
Чемпионат России по фигурному катанию стартовал! Первый, будний день — для разогрева. И пары с танцами разогрели турнир качественно.
Галлямов вернулся
Александр Галлямов подходил к турниру не в оптимальной форме, и хотя их с Анастасией Мишиной прокат в короткой программе смотрелся тяжеловато, победителей не судят. Вернее, судят и неплохо — 79,03 балла. Партнер на этот раз на свою подругу не срывался, но было видно, как напряжен и настроен убивать.
Главные соперники не подбиты — они рядом, хотя были дважды недалеки от падения. Саша Бойкова снова задергалась, возможно, услышав оценки предшественников. На тройном сальхове устояла, на выбросе флипе допустила степ-аут. Но как метко заметил в kiss-and-cry Дмитрий Козловский: «[Мы] в борьбе, это хорошо».
Танцы
Ритм-танец обошелся без сенсаций — ожидаемая тройка Степанова/Букин — Кагановская/Некрасов в трех баллах и Миронова/Устенко еще в четырех.
Главные разборки идут во втором эшелоне за право стать будущим сборной и ездить по серии Гран-при, когда нас вернут. В этой борьбе явно проиграли Шевченко/Ежлов, которые скорее по формату подходят для шоу, чем для соревнований. Вторыми проигравшими кажутся Коломенская/Фролов — с 70 баллами перспектив в сборной не просматривается. Зато зажгли Пасечник/Чиризано, которые наконец преодолели все свои невзгоды и выдали чистый прокат своей сложнейшей темповой программы и теперь менее чем в балле от тройки.
В борьбе за лидерство в стране Кагановская/Некрасов медленно, но верно поддавливают Степанову/Букина. Но с трибун их программа кажется даже мощнее. Между ними ожидаемые три балла — но жаль, что далеко остальные дуэты, очень даже самобытные, как Жданова/Бабаев-Смирнов или Щербакова/Гончаров.
Петросян набирает форму
Но возможно, главное событие международного фигурного катания произошло на тренировке у женщин — Аделия Петросян откатала прогон произвольной программы с тремя чистыми элементами ультра-си! Тройной аксель, четверной тулуп + двойной тулуп и четверной тулуп. Наверняка эту новость передадут Каори Сакамото, Эмбер Гленн и другим соперницам в борьбе за олимпийское золото. Расклады в этой борьбе после сегодняшней заявки россиянки круто меняются.
Тренировочные прокаты Петра Гуменника удалось подсмотреть из-за деревьев у запасной арены «Юбилейного». Петр не стал делать каскад, но, как показалось из-за веток, сделал уверенные четверной флип и тройной аксель, на четверном лутце пришлось немного ловить баланс на выезде, но прыжок точно плюсовой. Наши олимпийские надежды вступают в борьбу завтра.
Что с билетами?
Болью для болельщиков стала продажа билетов на чемпионат. Организаторы даже устроили дополнительные места в семитысячном «Юбилейном», но это не спасло 1) от высоких цен; 2) перекупщиков. В четверг утром на первый день турнира в продаже оставалась всего пара сотен билетов, в основном за 2700 рублей, и больше. Однако когда я открыл сайт продаж за 5 минут до старта соревнований, билетов стало раза в три больше, причем нашлись цены и по 890 рублей. Эта ситуация бесит многих фанатов, которым спекулянты сорвали планы на поездку в Петербург. При этом мест на арене (по крайней мере — на танцах) заполнились только наполовину.
Вопросы вызывает и то, что зрители не могут выйти с арены — выход в один конец. Сложно удивляться, почему люди предпочитают в качестве шоу футбол или хоккей — не каждый выдержит пять часов в душном тесном зале, сколько фотозон ты ни расставь. Но это уже тема для работы на будущее — если когда-нибудь это клиентоориентированное будущее наступит.