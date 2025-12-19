Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова расплакалась после проката Петросян на чемпионате России

Фигуристка набрала 86,52 балла.

Источник: Кадр из трансляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова расплакалась после короткой программы фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Петросян впервые в сезоне прыгнула тройной аксель на соревнованиях, фигуристка набрала 86,52 балла.

Фигуристки представят произвольную программу 20 декабря.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше