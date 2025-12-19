Тарасова расплакалась после проката Петросян на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова расплакалась после короткой программы фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Петросян впервые в сезоне прыгнула тройной аксель на соревнованиях, фигуристка набрала 86,52 балла.
Фигуристки представят произвольную программу 20 декабря.
