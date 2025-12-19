Ричмонд
Петросян про сериал «Метод Тутберидзе»: «Было обговорено с режиссерами, чтобы они не снимали меня тогда, когда мне не хотелось»

Аделия Петросян рассказала, как снимался сериал о группе Этери Тутберидзе «Метод Тутберидзе» для платформы Okko.

"Честно, не очень люблю, когда за мной ходят с камерами по пятам. Было обговорено с режиссерами, чтобы они не снимали меня тогда, когда мне не хотелось. Им удалось подстроиться под меня.

Надеюсь, что работа была комфортной с обеих сторон. Формат необычный, показаны все те эмоции, которые есть на самом деле", — сказала Петросян.

«Ты как медуза растекаешься!» Вышел пилот сериала про команду Тутберидзе.

