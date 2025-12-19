Петросян про сериал «Метод Тутберидзе»: «Было обговорено с режиссерами, чтобы они не снимали меня тогда, когда мне не хотелось»

"Честно, не очень люблю, когда за мной ходят с камерами по пятам. Было обговорено с режиссерами, чтобы они не снимали меня тогда, когда мне не хотелось. Им удалось подстроиться под меня.
Надеюсь, что работа была комфортной с обеих сторон. Формат необычный, показаны все те эмоции, которые есть на самом деле", — сказала Петросян.
«Ты как медуза растекаешься!» Вышел пилот сериала про команду Тутберидзе.
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше