Чемпионат Японии. Сакамото выиграла короткую программу, Шимада — 2-я, Накаи — 3-я, Чиба — 4-я, Кагияма лидирует у мужчин

Чемпионат Японии.
19 декабря.
Женщины, короткая программа.
1. Каори Сакамото — 79,43.
2. Мао Шимада — 79,33.
3. Ами Накаи — 77,50.
4. Моне Чиба — 74,60.
5. Маюко Ока — 73,20.
6. Ринка Ватанабэ — 71,36.
7. Юна Аоки — 69,84.
8. Вакаба Хигучи — 69,47.
9. Мария Эгава — 64,76…
16. Рино Матцуике — 61,26…
21. Рион Сумийоши — 56,37.
Мужчины, короткая программа.
1. Юма Кагияма — 104,27.
2. Као Миура — 95,65.
3. Рио Наката — 89,91.
4. Кадзуки Томоно — 88,05.
5. Шун Сато — 87,99.
6. Сота Ямамото — 82,21.
7. Такэру Аминэ Катаисэ — 78,40.
8. Сена Мияке — 75,94.