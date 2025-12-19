Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат Японии. Сакамото выиграла короткую программу, Шимада — 2-я, Накаи — 3-я, Чиба — 4-я, Кагияма лидирует у мужчин

Каори Сакамото и Юма Кагияма лидируют на чемпионате Японии по фигурному катанию после короткой программы.

Чемпионат Японии.

19 декабря.

Женщины, короткая программа.

1. Каори Сакамото — 79,43.

2. Мао Шимада — 79,33.

3. Ами Накаи — 77,50.

4. Моне Чиба — 74,60.

5. Маюко Ока — 73,20.

6. Ринка Ватанабэ — 71,36.

7. Юна Аоки — 69,84.

8. Вакаба Хигучи — 69,47.

9. Мария Эгава — 64,76…

16. Рино Матцуике — 61,26…

21. Рион Сумийоши — 56,37.

Мужчины, короткая программа.

1. Юма Кагияма — 104,27.

2. Као Миура — 95,65.

3. Рио Наката — 89,91.

4. Кадзуки Томоно — 88,05.

5. Шун Сато — 87,99.

6. Сота Ямамото — 82,21.

7. Такэру Аминэ Катаисэ — 78,40.

8. Сена Мияке — 75,94.