Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Фролова, Садкова, Захарова, Гущина, Хуснутдинова выступят с произвольными программами

20 декабря фигуристки выступят с произвольными программами на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по фигурному катанию-2026.

Санкт-Петербург.

Женщины, произвольная программа.

Начало — 18:05 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Ева Зубкова.

2. Мария Пулина.

3. Арина Кудлай.

4. Мария Мазур.

5. Мария Елисова.

6. Анна Ляшенко.

Вторая разминка.

7. Ксения Синицына.

8. Елизавета Куликова.

9. Софья Муравьева.

10. Камилла Нелюбова.

11. Вероника Яметова.

12. Дина Хуснутдинова.

Третья разминка.

13. Ксения Гущина.

14. Мария Захарова.

15. Дарья Садкова.

16. Анна Фролова.

17. Алиса Двоеглазова.

После короткой программы.

1. Аделия Петросян — 86,52.

2. Алиса Двоеглазова — 74,59.

3. Анна Фролова — 73,93.

4. Дарья Садкова — 73,27.

5. Мария Захарова — 71,37.

6. Ксения Гущина — 70,63.

7. Дина Хуснутдинова — 70,62.

8. Вероника Яметова — 69,98.

9. Камилла Нелюбова — 69,47.

10. Софья Муравьева — 69,23.

11. Елизавета Куликова — 68,43.

12. Ксения Синицына — 67,96.

13. Анна Ляшенко — 67,04.

14. Мария Елисова — 65,85.

15. Мария Мазур — 62,93.

16. Арина Кудлай — 60,98.

17. Мария Пулина — 58,13.

18. Ева Зубкова — 52,34.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше